 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана

Bloomberg: правительство США изучает вопрос запрета на импорт российского урана
В администрации Байдена рассматривают возможность запрета на импорт урана из России, в том числе по плану палаты представителей, которая предлагала отказаться от закупок низкообогащенного российского урана до 2040 года

Американские власти рассматривают возможность запрета на поставки российского обогащенного урана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос изучают в Совете национальной безопасности, Минэнерго и других органах администрации президента Джо Байдена. В декабре прошлого года инициативу запрета импорта одобрила палата представителей конгресса, и это законодательство рассматривается в качестве возможного варианта действий.

В документе шла речь о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, вплоть до 2040 года.

Решение по этому поводу не принято, кроме того, исполнительная власть предпочитает, чтобы его принял конгресс, поскольку отменить принятый им закон сложнее, чем правительственное распоряжение, рассказали источники агентства.

Bloomberg отмечает со ссылкой на данные Минэнерго, что Россия является поставщиком № 1 урана для США — речь идет почти о четверти топлива, используемого в стране. За него Москва получает около $1 млрд в год.

Агентство Reuters в декабре прошлого года приводило данные, согласно Россия была на третьем месте по поставкам в 2022-м (12%), 27% было получено из Канады, 25% — из Казахстана. Сами США поставили 5% урана на свои атомные электростанции.

США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана
Политика

В конце прошлого года Bloomberg сообщил, что российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) предупредил клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива — информация появилась через три дня после принятия названного выше законопроекта палатой представителей.

«Техснабэкспорт» опровергал эту информацию. В компании добавили, что международная торговля в сфере атомной энергетики должна быть «ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений».

В январе стало известно о разработанной в США стратегии по избавлению от зависимости от России в ядерной отрасли. В этот план включили восстановление внутренних цепочек поставок и развитие предприятий по обогащению урана, субсидирование отечественной промышленности, привлечение международных партнеров и введение импортных ограничений в отношении России «для защиты инвестиций налогоплательщиков».

20 апреля Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
санкции уран США
Материалы по теме
США откажутся от российского урана для АЭС нового поколения
Политика
США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана
Политика
В «Росатоме» опровергли превентивный запрет на экспорт урана в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard Политика, 23:15
Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана Политика, 22:56
В Туле сняли застрявших на высоте пассажиров со сломавшейся карусели Общество, 22:39
В Германии офицер бундесвера заявил о попытках шпионажа в пользу России Политика, 22:14
Президент Сербии исключил «мечты о БРИКС» на пути в ЕС Политика, 22:14
Российский игрок НХЛ получил перелом скулы после попадания шайбы в лицо Спорт, 22:05
Клуб Карпина пропустил курьезный гол, но вырвал победу у «Оренбурга» Спорт, 21:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Командование рассказало об убитом в Германии украинском военном Политика, 21:41
Посольство прокомментировало ошибочную отправку в Россию тела канадца Политика, 21:16
Надаль встретился с перенесшей операцию российской теннисисткой Спорт, 21:14
В Британии назвали «самое серьезное» в провале санкций против России Политика, 21:06
США временно разрешили расчеты с российскими банками по энергетике Финансы, 21:02
В Грузии депутат ударила другого бутылкой из-за закона об иноагентах Политика, 20:59
Кишинев призвал к «плану Маршалла» для Украины и Молдавии Политика, 20:45