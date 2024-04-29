Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана

В администрации Байдена рассматривают возможность запрета на импорт урана из России, в том числе по плану палаты представителей, которая предлагала отказаться от закупок низкообогащенного российского урана до 2040 года

Американские власти рассматривают возможность запрета на поставки российского обогащенного урана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос изучают в Совете национальной безопасности, Минэнерго и других органах администрации президента Джо Байдена. В декабре прошлого года инициативу запрета импорта одобрила палата представителей конгресса, и это законодательство рассматривается в качестве возможного варианта действий.

В документе шла речь о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, вплоть до 2040 года.

Решение по этому поводу не принято, кроме того, исполнительная власть предпочитает, чтобы его принял конгресс, поскольку отменить принятый им закон сложнее, чем правительственное распоряжение, рассказали источники агентства.

Bloomberg отмечает со ссылкой на данные Минэнерго, что Россия является поставщиком № 1 урана для США — речь идет почти о четверти топлива, используемого в стране. За него Москва получает около $1 млрд в год.

Агентство Reuters в декабре прошлого года приводило данные, согласно Россия была на третьем месте по поставкам в 2022-м (12%), 27% было получено из Канады, 25% — из Казахстана. Сами США поставили 5% урана на свои атомные электростанции.

В конце прошлого года Bloomberg сообщил, что российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) предупредил клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива — информация появилась через три дня после принятия названного выше законопроекта палатой представителей.

«Техснабэкспорт» опровергал эту информацию. В компании добавили, что международная торговля в сфере атомной энергетики должна быть «ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений».

В январе стало известно о разработанной в США стратегии по избавлению от зависимости от России в ядерной отрасли. В этот план включили восстановление внутренних цепочек поставок и развитие предприятий по обогащению урана, субсидирование отечественной промышленности, привлечение международных партнеров и введение импортных ограничений в отношении России «для защиты инвестиций налогоплательщиков».

20 апреля Байден сообщил, что США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана.