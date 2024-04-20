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Политика ,  
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США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана

Байден: США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана

США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана, заявил президент страны Джо Байден на конференции в Вашингтоне. Его слова приводитпресс-служба Белого дома.

«Сегодня я могу объявить о том, что завод <...> на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов (более 90 кг. — РБК) этого мощного обогащенного урана», — сказал президент США.

Он уточнил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». Предприятие, по словам Байдена, «движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны» обогащенного урана, которой хватит обеспечить энергией 100 тыс. домов.

В октябре 2023 года Байден запросил у американского конгресса $2,2 млрд на увеличение мощностей по обогащению урана. Инвестиции требовались для обеспечения работы малых модульных ядерных реакторов, разрабатываемых в стране. В опубликованном в связи с этим сообщении Белого дома говорилось, что улучшение долгосрочных внутренних возможностей по обогащению урана — это приоритет национальной безопасности, поскольку «зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности».

По данным Bloomberg, на долю России пришлось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, а также 23% обогащенного урана, необходимого для питания американских коммерческих ядерных реакторов. Из статистики Управления энергетической информации США следовало, что в 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России. Больше доля была только у Казахстана и Канады — 25 и 27% соответственно.

В декабре 2023 года агентство сообщило со ссылкой на источники, что Россия может ввести превентивный запрет на поставки урана в США. В Tenex — «дочке» Росатома, которая поставляет продукцию ядерного топливного цикла — эти сведения опровергли и заверили, что всегда выполняли и будут выполнять все контрактные обязательства. Минэнерго США, однако, начало поиск альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения.

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обогащение урана уран США Джо Байден ядерное топливо
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