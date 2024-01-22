FT: у США есть стратегия по избавлению от зависимости от России в атомной сфере

В США рассказали, как справятся с зависимостью от России в атомной сфере

США реализуют «жизненно важную для нацбезопасности» трехстороннюю стратегию, чтобы избавиться от зависимости от России в атомной сфере. По данным Минэнерго, около 20% топлива для американских АЭС поступает оттуда

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В США разработали трехстороннюю стратегию по избавлению от зависимости от России в отрасли ядерной энергетики, пишет Financial Times. В этот план включены восстановление внутренних цепочек поставок и развитие предприятий по обогащению урана. Он включает субсидирование отечественной промышленности, привлечение международных партнеров и введение импортных ограничений в отношении России «для защиты инвестиций налогоплательщиков».

Помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф заявила изданию, что эта стратегия жизненно важна для защиты национальной безопасности, энергетической независимости страны и борьбы с изменением климата. К тому же у Вашингтона есть «моральный долг» — прекратить платить России, которая ведет военную операцию на Украине и демонстрирует «неприемлемое поведение» в области энергетики.

FT со ссылкой на аналитиков пишет, что поставки ядерного топлива, а также оказание услуг по обогащению и конверсии урана приносят России не меньше $1 млрд в год. Летом 2023 года New York Times написала, что столько платят американские компании за российское топливо, с помощью которого вырабатывается более половины безэмиссионной электроэнергии США.

Хафф прошлой осенью признала, что около 20% радиоактивного топлива, используемого на американских АЭС, поступает по контрактам с российскими поставщиками. У многих предприятий США начнутся проблемы в случае внезапных и длительных перебоев в поставках, отмечает газета.

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» — «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX). Это единственная фирма в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, отмечал Reuters, но власти США заявляют, что стремятся сократить зависимость от российских поставок. Агентство сообщило, что Вашингтон ищет альтернативных поставщиков урана для реакторов следующего поколения; речь идет о топливе стандарта HALEU (в нем содержится изотопа уран-235 больше 5%, но меньше 20%). На эти цели Минэнерго страны выделило $500 млн, программу могут в ближайшие годы расширить.

В декабре Bloomberg сообщил, что TENEX предупредила клиентов из США о возможном запрете на экспорт ядерного топлива. Компания это сообщение опровергла и заявила, что выполняет контрактные обязательства в полном объеме и в срок. В Кремле отметили, что позиции России на мировом рынке урана «очень трудно переоценить».