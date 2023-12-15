Bloomberg узнал о возможном превентивном запрете Россией поставок урана
Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) предупредила клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный американский закон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Дочерняя компания Tenex в США сообщила электрическим компаниям Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp., Dominion Energy Inc. и другим, что им следует готовиться к такому исходу, рассказал один из собеседников агентства, хотя окончательное решение Москвой еще не принято.
Законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения палата представителей конгресса США одобрила 11 декабря. Bloomberg отмечает, что в сенате (верхняя палата конгресса), проект был заблокирован от быстрого прохождения, но это не исключает принятия закона. Если его примут обе палаты, то останется третий этап — подписание президентом Джо Байденом.
Предполагается, что после принятия он вступит в силу через 90 дней, но с возможной отсрочкой до 2028 года, действовать эмбарго будет вплоть до 2040-го. Министерство энергетики США, как следует из проекта, по согласованию с госсекретарем и министром финансов будет иметь право выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.
Агентство со ссылкой на данные Минэнерго сообщает, что в прошлом году Россия была на первом месте по поставкам обогащенного урана, обеспечив почти четверть объема, который использовался на американских реакторах.
Иные данные, от управления энергетической информации, приводит Reuters: согласно ним, Россия была на третьем месте по поставкам в 2022-м (12%), 27% было получено из Канады, 25% — из Казахстана. Сами США поставили 5% урана на свои атомные электростанции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что позиции российской стороны на рынке урана «очень трудно переоценить», хотя он конкурентен.
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