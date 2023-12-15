Bloomberg узнал о возможном превентивном запрете Россией поставок урана

Палата представителей США ранее одобрила запрет на импорта урана из России, но проект пока не прошел дальше. Москва предупредила, что может пойти на превентивный запрет поставок, сообщили источники Bloomberg

Хранилище отработанного ядерного топлива на бывшей АЭС Сан-Онофре в Калифорнии (Фото: Nichola Groom / Reuters)

Российский поставщик продукции ядерного топливного цикла «Техснабэкспорт» (Tenex, «дочка» Росатома) предупредила клиентов из США о возможном превентивном запрете Россией экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный американский закон, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Дочерняя компания Tenex в США сообщила электрическим компаниям Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp., Dominion Energy Inc. и другим, что им следует готовиться к такому исходу, рассказал один из собеседников агентства, хотя окончательное решение Москвой еще не принято.

Законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения палата представителей конгресса США одобрила 11 декабря. Bloomberg отмечает, что в сенате (верхняя палата конгресса), проект был заблокирован от быстрого прохождения, но это не исключает принятия закона. Если его примут обе палаты, то останется третий этап — подписание президентом Джо Байденом.

Предполагается, что после принятия он вступит в силу через 90 дней, но с возможной отсрочкой до 2028 года, действовать эмбарго будет вплоть до 2040-го. Министерство энергетики США, как следует из проекта, по согласованию с госсекретарем и министром финансов будет иметь право выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Агентство со ссылкой на данные Минэнерго сообщает, что в прошлом году Россия была на первом месте по поставкам обогащенного урана, обеспечив почти четверть объема, который использовался на американских реакторах.

Иные данные, от управления энергетической информации, приводит Reuters: согласно ним, Россия была на третьем месте по поставкам в 2022-м (12%), 27% было получено из Канады, 25% — из Казахстана. Сами США поставили 5% урана на свои атомные электростанции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что позиции российской стороны на рынке урана «очень трудно переоценить», хотя он конкурентен.