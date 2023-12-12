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Политика ,  
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Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из России

Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из России до 2040 года

Палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения. Ограничение поддержали и демократы, и республиканцы, сообщает The Hill.

Запрет распространяется на низкообогащенный уран, произведенный в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект включает право Министерства энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.

Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Для этого его должны одобрить сенат конгресса США и президент Джо Байден.

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Фото:Zuma / ТАСС

Член палаты-представителей от Республиканской партии Кэти Макморрис-Роджерс назвала зависимость США от поставок урана из России «одной из самых насущных угроз безопасности». Конгрессмен-демократ Фрэнк Паллоне добавил, что «сочетание запрета на импорт российского урана и инвестирования в отечественные мощности обеспечит частной промышленности как уверенность, так и стимулы, необходимые для инвестирования в цепочку поставок ядерного топлива».

По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, большая часть урана, который используется для питания электростанций, импортируется. На Россию в 2022 году приходилось около 12% поставок. По словам конгрессвумен Макморрис-Роджерс, только в 2022 году российская госкорпорация «Росатом» и ее дочерние компании получили от США за уран более $800 млн.

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Теги
палата представителей США законопроект запрет импорт уран

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