Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что его слова о том, что Россия находится «в состоянии войны», не влекут каких либо юридических изменений в статусе военной операции, передает корреспондент РБК.

«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — объяснил он.

На вопрос про осуждение части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» Песков ответил, что в них «иной контекст». «Потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — уточнил представитель Кремля.

О том, что Россия сейчас находится «в состоянии войны» Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам». «Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — рассказал он.

Материал дополняется