 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны

Песков: слова о России «в состоянии войны» не связаны с юридическими изменениями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что его слова о том, что Россия находится «в состоянии войны», не влекут каких либо юридических изменений в статусе военной операции, передает корреспондент РБК.

«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — объяснил он.

На вопрос про осуждение части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» Песков ответил, что в них «иной контекст». «Потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — уточнил представитель Кремля.

О том, что Россия сейчас находится «в состоянии войны» Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам». «Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — рассказал он.

Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Материал дополняется

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Запад
Материалы по теме
Песков назвал «келейным» процесс подбора новых кадров в правительство
Политика
Песков обвинил МОК в запугивании спортсменов санкциями за Игры дружбы
Спорт
Песков предупредил о неизбежном ущербе от изъятия замороженных активов ЦБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Кадры перестрелки с подозреваемым в теракте в Запорожской области Общество, 13:32
ЦБ сохранил ставку 16%: как это скажется на рубле, акциях и облигациях Инвестиции, 13:31
Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%⁠ Финансы, 13:30
Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры Общество, 13:29
Копию особняка с привидениями в Атланте выставили на продажу за $2,2 млн Недвижимость, 13:27
Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы Политика, 13:22
Сборная Архангельской области с Большуновым победила в эстафете на ЧР Спорт, 13:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили долю деревянных домов в ИЖС в 30–35% Недвижимость, 13:13
Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая Спорт, 13:12
Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов Спорт, 13:11
Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны Политика, 13:09
В чем риски интеграции «Тинькофф» и Росбанка и покупать ли акции сейчас Pro, 13:05
Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом Спорт, 13:01
«Укргидроэнерго» предупредило об угрозе потери ДнепроГЭС Политика, 12:57