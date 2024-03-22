Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что его слова о том, что Россия находится «в состоянии войны», не влекут каких либо юридических изменений в статусе военной операции, передает корреспондент РБК.
«Это специальная военная операция, ничего не поменялось. Я же говорю, что по сути после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениям. Это специальная военная операция де-юре, но де-факто, фактически для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — объяснил он.
На вопрос про осуждение части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» Песков ответил, что в них «иной контекст». «Потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — уточнил представитель Кремля.
О том, что Россия сейчас находится «в состоянии войны» Песков заявил в интервью «Аргументам и фактам». «Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — рассказал он.
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