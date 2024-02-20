Путин рассказал о наступлении «времени России»

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

На фоне качественных изменений в стране настало «время России», заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России», — сказал он.

По словам президента, в своих поездках по стране он общается с людьми, которые рассказывают ему о том, что хотят увидеть «в качестве реализованных идей и предложений».

11 января Путин сказал, что российская экономика стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Он отметил, что Россия обогнала по этому показателю ФРГ и заняла пятое место в мире после Китая, США, Индии и Японии, несмотря на то что «нас со всех сторон душат».

16 февраля Путин заявил о способности России самостоятельно развивать высокие технологии, которые раньше она получала «за бугром», продавая нефть, газ, уголь и другие природные ископаемые. Страна будет двигаться вперед во всех основных технологических отраслях, отметил он.

Экономика России растет быстрее прогнозов многих экономистов, но это связано с инфляцией и «перегревом экономики», заявили в МВФ. «Этому сопутствуют большие бюджетные расходы. Военные расходы чрезвычайно высоки. Социальные выплаты чрезвычайно высоки», — заявила в середине февраля замглавы МВФ Гита Гопинат. Она подчеркнула наличие «растущего дефицита» и «перегретой экономики», наблюдается инфляционное давление: «Так что вы видите, откуда берется рост».