Зеленский объяснил ношение при себе пистолета

Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет и умеет стрелять

Гипотетическое попадание в российский плен Зеленский назвал «позором» и заявил, что в случае чего будет «отстреливаться»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что носит при себе пистолет и умеет стрелять. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, передает издание «Страна».

«Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!» — отметил Зеленский.

На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».

В прошлом году Зеленский заявлял, что на случай гибели кого-то из руководства Украины, в том числе его самого, у Киева есть «план Б».

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — говорил украинский лидер.

Пост премьер-министра Украины сейчас занимает Денис Шмыгаль, а Верховной радой руководит Руслан Стефанчук.

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