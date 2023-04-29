Зеленский объяснил ношение при себе пистолета
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что носит при себе пистолет и умеет стрелять. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, передает издание «Страна».
«Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!» — отметил Зеленский.
На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».
В прошлом году Зеленский заявлял, что на случай гибели кого-то из руководства Украины, в том числе его самого, у Киева есть «план Б».
«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента», — говорил украинский лидер.
Пост премьер-министра Украины сейчас занимает Денис Шмыгаль, а Верховной радой руководит Руслан Стефанчук.
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