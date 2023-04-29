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Американские эксперты указали на сложности при наступлении Украины

The Hill: эксперты указали на трудности при планирующемся наступлении Украины
В Пентагоне считают, что не следует недооценивать военный потенциал России, а «ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские власти заявляют о завершении подготовки к контрнаступлению, однако неясно, насколько успешным оно может быть, пишет The Hill. В НАТО заявили, что предоставили Киеву все необходимое, однако эксперты считают важным не переоценивать возможности Украины и недооценивать Россию, отмечает издание.

Директор по исследованиям в области внешней политики в Институте Брукингса Майкл О'Хэнлон заявил, что даже с учетом получения Украиной новой техники у него «скромные» ожидания по поводу предстоящего наступления из-за мощных российских укреплений. Он также указал на ограниченные возможности Киева по обеспечению авиационной поддержки украинских подразделений, в том числе по мере того как они отдаляются от своих баз.

«Поэтому я не ожидаю больших прорывов, но я был бы рад оказаться неправым», — сказал О'Хэнлон.

Западным партнерам Украины не следует недооценивать военные возможности России, считает помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.

«Мы не должны делать ошибку, недооценивая военный потенциал России, потому что ставки, связанные с ошибкой, слишком высоки», — сказала она в ходе слушаний в американском сенате, где выступал главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Последний заявил о полной уверенности в том, что украинские войска имеют всю необходимую технику для наступления. Схожее заявление ранее делал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который выразил мнение, что Киев находится в «сильной» позиции. Он отметил, что НАТО поставило Украине 98% от обещанных боевых машин, в том числе 1550 единиц бронетехники и 230 танков.

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Издание напоминает, что поступающая сейчас Украине помощь Запада включает в себя немецкие танки Leopard, британские Challenger, а также БМП, в том числе американские Strykers и Bradley.

О завершении подготовки к наступлению 28 апреля заявил на пресс-конференции министр обороны Украины Алексей Резников. При этом в конце марта президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев пока не может начать наступление из-за нехватки боеприпасов и оружия.

Согласно попавшим в открытый доступ материалам Пентагона, наступление планировалось начать 30 апреля, писал Newsweek. В то же время The Washington Post со ссылкой на те же материалы указывала, что в них содержится «мрачная оценка» перспектив ВСУ.

Российские власти тщательно отслеживают все высказывания о потенциальном контрнаступлении ВСУ, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны, по его словам, учитывает такие данные при планировании продолжения военной операции.

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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