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Эрдоган в машине с Алиевым ответил на вопрос о здоровье

Президент Турции Эрдоган на вопрос о состоянии здоровья: «Со мной все в порядке»
Президент Турции Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публике, посетив выставку Teknofest. Уезжая с нее на машине вместе с президентом Азербайджана Алиевым, Эрдоган в ответ на вопрос о здоровье сказал, что в порядке
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его здоровье в порядке в ходе первого появления на публике лично на крупнейшей в стране технологической выставке Teknofest. Он приехал туда на машине вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Таким же образом они покинули мероприятие, Алиев сидел за рулем.

Отвечая на вопрос журналистки CNN Türk о здоровье, турецкий президент сказал: «Со мной все в порядке».

На фестивале Эрдоган в числе прочего объявил кандидатов для первого в стране полета на Международную космическую станцию: им стал летчик ВВС Турции Альпер Гезеравджи, а системный инженер турецкого производителя ракет Roketsan в области систем космического запуска Тува Джихангир Атасевер будет резервным кандидатом, писало агентство Anadolu.

25 апреля турецкому президенту стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. После этого он сообщил, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет «отдыхать дома». A Haber тогда сообщал, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое», но врачи рекомендовали ему отдохнуть еще один день.

Турецкий лидер отменил запланированные на 27 апреля мероприятия, приняв участие только в открытии АЭС «Аккую» по видеосвязи. «Аккую» — совместный проект Москвы и Анкары и первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство было запущено в 2018 году. Российский президент Владимир Путин также участвовал в открытии станции по видеосвязи.

В тот же день глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщил, что состояние президента улучшается и он «в самом скором времени» продолжит работу.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Реджеп Тайип Эрдоган Ильхам Алиев Турция
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