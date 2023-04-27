Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Причиной ухудшения самочувствия президента Турции Тайипа Эрдогана была инфекция, его состояние улучшается, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает телеканал TRT.

«Я был с ним сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу [в рамках предвыборной кампании]», — сказал министр.

Президент Турции не появлялся на публике с того момента, как почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля. После этого он сообщил, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет «отдыхать дома».

21 апреля Реджеп Тайип Эрдоган официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Эрдогану 69 лет, пост президента он занимает с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером.

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