Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Причиной ухудшения самочувствия президента Турции Тайипа Эрдогана была инфекция, его состояние улучшается, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает телеканал TRT.
«Я был с ним сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу [в рамках предвыборной кампании]», — сказал министр.
Президент Турции не появлялся на публике с того момента, как почувствовал себя плохо во время записи интервью в прямом эфире турецкого телевидения 25 апреля. После этого он сообщил, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет «отдыхать дома».
21 апреля Реджеп Тайип Эрдоган официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Эрдогану 69 лет, пост президента он занимает с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером.
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