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Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за серьезной простуды желудка

Президенту Турции Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за застуженного желудка

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого телеэфира, на котором он отвечал на вопросы относительно президентских выборов 14 мая. Из-за этого эфир был прерван, сообщает газета Hürriyet.

После вопроса главного редактора телеканала Ülke TV Хасана Озтюрка прямой эфир прервался. Позже Эрдоган вернулся и сказал, что «вчера и сегодня была проведена интенсивная работа в рамках предвыборной кампании». «По этой причине у меня серьезно заболел простуженный живот. Я даже думал, не отменить ли нам программу, но мы пообещали — и пришли», — заявил президент. Он попросил у зрителей прощения и пожелал всем здоровья.

Вице-президент Турции Фуат Октай в своем Twitter-аккаунте заверил, что здоровье Эрдогана, «который провел день и ночь, служа нации, слава богу, очень хорошее». Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын добавил, что «президент в добром здравии». Представители оппозиционных партий также пожелали Эрдогану скорейшего выздоровления.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители страны выберут не только главу государства, но и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы должны пройти до 18 июня, в январе Эрдоган допустил, что их могут провести на месяц раньше.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган простуда болезнь президентские выборы
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