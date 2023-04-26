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Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» онлайн
Испытывающий проблемы со здоровьем Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» онлайн
Эрдогану стало плохо во время интервью, шедшего в прямом эфире. Врачи посоветовали ему отдохнуть, поэтому президент примет участие в открытии АЭС «Аккую» онлайн. В таком же формате выступит и президент России
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, которому днем ранее стало плохо во время записи интервью, примет участие в открытии АЭС «Аккую» 27 апреля онлайн, передает A Haber. Информацию в своем Twitter подтвердил заместитель председателя правящей в стране «Партии справедливости и развития» Эркан Кандемир.
A Haber уточняет, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое», но врачи рекомендовали ему отдохнуть еще один день.
Турецкому лидеру стало плохо в прямом эфире, он был прерван. Позднее стало известно, что причиной этому был желудочный грипп или норовирус. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что «президент в добром здравии».
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