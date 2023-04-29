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Эрдоган появился на публике впервые после недомогания

Президент Турции Эрдоган впервые после недомогания лично появился на публичном мероприятии
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания 26 апреля лично появился на публике, посетив крупнейший технологический фестиваль страны Teknofest. Он приехал туда вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Hurriet.

На фестивале Эрдоган объявил кандидатов для первого в стране полета на Международную космическую станцию: им стал летчик ВВС Турции Альпер Гезеравджи, а системный инженер турецкого производителя ракет Roketsan в области систем космического запуска Тува Джихангир Атасевер будет резервным кандидатом, уточняло Anadolu.

26 апреля турецкому президенту стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Турецкий лидер отменил запланированные на 27 апреля мероприятия, приняв участие только в открытии АЭС «Аккую» по видеосвязи.

«Аккую» — совместный проект Москвы и Анкары и первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство было запущено в 2018 году. Российский президент Владимир Путин также участвовал в открытии станции по видеосвязи.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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