Эрдоган появился на публике впервые после недомогания
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания 26 апреля лично появился на публике, посетив крупнейший технологический фестиваль страны Teknofest. Он приехал туда вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Hurriet.
На фестивале Эрдоган объявил кандидатов для первого в стране полета на Международную космическую станцию: им стал летчик ВВС Турции Альпер Гезеравджи, а системный инженер турецкого производителя ракет Roketsan в области систем космического запуска Тува Джихангир Атасевер будет резервным кандидатом, уточняло Anadolu.
26 апреля турецкому президенту стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Турецкий лидер отменил запланированные на 27 апреля мероприятия, приняв участие только в открытии АЭС «Аккую» по видеосвязи.
«Аккую» — совместный проект Москвы и Анкары и первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство было запущено в 2018 году. Российский президент Владимир Путин также участвовал в открытии станции по видеосвязи.