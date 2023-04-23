Сальдо назвал ложью данные о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

Российские военные контролируют территорию и на левобережной части Херсонской области «никаких вражеских плацдармов» нет, заявил Сальдо. На прошлой неделе он говорил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр

Российский военнослужащий на первой линии обороны на берегу Днепра в зоне проведения СВО (Фото: РИА Новости)

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью сообщения о том, что украинские военные высадились на левом берегу Днепра.

«Ресурсы врага распространяют ложь о «плацдармах» в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения», — написал он в Telegram.

Сальдо признал, что могут быть случаи «высадки диверсионных групп противника, которые успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты артиллерией и уничтожены или сброшены в воду российскими бойцами».

Сальдо добавил, что российские военные полностью контролируют территорию, и по состоянию на 23 апреля на левобережной части Херсонской области «никаких вражеских плацдармов» нет.

Накануне американский Институт изучения войны (ISW), сославшись на сведения российских военных блогеров, сообщил, что украинские вооруженные силы заняли позиции на левом берегу Днепра к северу от города Олешки, но неизвестно, «в каком масштабе и с какими целями».

Осенью 2022 года херсонские власти объявили об эвакуации жителей муниципалитетов с подконтрольного Украине правого берега Днепра на левый, объяснив это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления. Несколько месяцев спустя Сальдо сообщил, что линию обороны на левом берегу усилили в три раза и пообещал украинским военным «самый жесткий отпор». С его слов, российская сторона возвела там «огромное число фортификационных сооружений».

14 апреля Сальдо вновь заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра — на правом берегу реки зафиксировали скопление военной техники. Он сообщил о готовности к контрнаступлению Киева. На этом фоне у жителей начали изымать лодки на нужны армии. Сальдо пообещал, что позже их вернут владельцам либо выплатят компенсации.