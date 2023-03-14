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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил об «огромном» числе укреплений в Херсонской области

Сальдо: военные построили огромное число фортификационных сооружений в Херсонской области

Российские военные возвели огромное количество фортификационных сооружений на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья», — сказал он.

О том, что на левом берегу Днепра в Херсонской области строят фортификационные сооружения, Сальдо рассказывал в декабре прошлого года. Линию обороны возводят в соответствии со всеми законами военной науки, на эти цели выделены значительные финансовые ресурсы, говорил он. На объектах, по словам Сальдо, работало много строительных компаний.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин объявил об отводе войск из Херсона. Оборону правого берега Днепра он считал бесперспективной из-за «ограниченности» района. 11 ноября российское Минобороны отчиталось об окончании переброски военных из Херсона на левый берег Днепра. В этот  же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Херсон вошли бойцы украинского спецназа.

Теги
фортификация оборона Владимир Сальдо Херсонская область
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