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Президент Кипра предложил Европе замену газа из России

Президент Кипра предложил энергоресурсы Средиземноморья как замену газа из России

Энергоресурсы Восточного Средиземноморья помогли бы снизить зависимость Европы от российского газа, заявил президент Кипра Никос Христодулидис в интервью Tothemaonline.

Он назвал энергетическую зависимость континента от российских энергоносителей «самой большой слабостью Европы».

«Конечно, одно только Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могут полностью заменить российский природный газ, но, безусловно, есть объемы, которые могут ослабить зависимость Евросоюза от РФ», — сказал глава государства.

Регион может покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет, уточнил Христодулидис.

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова
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