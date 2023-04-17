Bloomberg сообщил о переизбытке газа на рынках Европы и Азии

С предложением на рынок выходят традиционные импортеры СПГ — Япония и Южная Корея, рекордный реэкспорт наблюдается в Китае. В то же время риски прекращения переизбытка газа сохраняются, отмечает агентство

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Мировой рынок становится перенасыщен природным газом, цены на него будут снижаться и в Европе, и в Азии, по крайней мере в ближайшие несколько недель, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что эта тенденция была редкостью в прошлом году, когда конфликт на Украине «перевернул» энергетические рынки и Европа поспешила обеспечить себе как можно больше альтернативных источников газа.

На фоне теплой зимы и усилий по сокращению потребления газа страны уже сейчас пополняют свои запасы, а танкеры с СПГ, ставшие временным решением после утраты части российских поставок, зачастую оказываются не востребованы и в ожидании покупателей неделями простаивают в море, говорится в статье.

Спрос на газ обычно снижается при завершении отопительного сезона, а потом — в конце лета, с прекращением жары, когда уходит необходимость в использовании мощностей для охлаждения. После этого газ в основном поступает в хранилища для подготовки к следующему сезону. В то же время в этом году работы по заполнению ПГХ в Европе могут быть завершены уже в конце августа, считают в Morgan Stanley.

Сейчас внимание приковано к погоде предстоящим летом, поскольку любая экстремальная жара и засуха могут увеличить потребление. Кроме того, к началу третьего квартала импортеры начнут готовиться к зиме и конкуренция за СПГ обострится, отмечает энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер.

В целях уменьшения зависимости от российского газа Европа быстро установила мобильные терминалы для приема СПГ и в следующем году их будет еще больше, отмечает агентство. Кроме того, мировой экспорт СПГ в марте вырос до рекордного уровня в том числе благодаря восстановлению производства США. Дополнительное предложение сейчас способствует снижению цен, а трейдеры изо всех сил пытаются найти покупателей.

По данным RBC Capital Markets, в Испании — лидере по числу терминалов СПГ в Европе, хранилища заполнены на 85%. Местный рынок может столкнуться с избытком газа и повлиять на спотовые цены, говорится в заметке. В то же время Финляндия сокращает мощности по приему СПГ из-за ожидаемого снижения спроса.

Экспорт газа из Великобритании в Европу на фоне нехватки крупных хранилищ в стране растет, а сами поставки осуществляются с рекордной для текущего времени года скоростью. Кроме того, рекордный объем реэкспорта наблюдается в Китае, который медленно восстанавливается после снятия коронавирусных ограничений. С предложениями о поставках также выходят такие традиционные импортеры СПГ, как Южная Корея и Япония, старающиеся предотвратить избыток на собственном рынке.

Кратковременный избыток будет продолжать оказывать давление на цены на СПГ в ближайшие недели, считает Кастер. Хотя цены на газ в Европе и Азии резко упали по сравнению с прошлогодними максимумами, они по-прежнему выше среднего показателя за десять лет, что свидетельствует о возможности того, что избыточное предложение прекратится.

Положить конец избыточному предложению может плановое техническое обслуживание газовой инфраструктуры, которое проводится с конца апреля до начала лета. Сохраняются и другие риски: дальнейшее сокращение импорта из России или неожиданные перебои в поставках. Кроме того, объемы глобального экспорта СПГ, как ожидается, останутся ограниченнымм еще два года.