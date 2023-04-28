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Страны ЕС заполнили склады с газом на почти 60%

Страны ЕС воспользовались снижением цен на газ для пополнения запасов на почти 60%

Подземные хранилища газа в ЕС заполнены в среднем на 58,29%, европейские страны воспользовались снижением цен для пополнения запасов. При этом Польша — единственная страна ЕС, которая не пополняет хранилища, а расходует уже имеющиеся запасы, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на ассоциацию Газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Для сравнения, газовые хранилища Испании больше польских в полтора раза, однако они заполнены на 88%. Самые большие хранилища газа находятся в Германии, они в восемь раз превышают польские. При этом немецкие хранилища заполнены на 66%.

Запасы польского газа равны 51,29%. Этого хватит, чтобы покрыть лишь 8% внутренних потребностей страны, отмечает издание. Самые низкие запасы газа во Франции — 34%, однако их хватит для обеспечения газом более 10% населения страны.

G7 и страны ЕС после начала спецоперации заявили о целях ограничить доходы российского бюджета от экспорта энергоносителей: это реализуется как в установлении потолка цен на нефть и нефтепродукты, так и отказа от поставок из России (в частности, газа). Президент России Владимир Путин пригрозил перекрыть поставки ресурсов странам, вводящими потолок цен на энергоносители.

В конце декабря ЕС ввел потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничения заработали с середины февраля.

Теги
газ ЕС Польша цены на газ Газпром
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