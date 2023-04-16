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В Италии сочли преодоленной зависимость от российского газа

Министр Пикетто-Фратин: Италия преодолела зависимость от российского газа

Италия преодолела зависимость от российского газа, теперь он покрывает чуть больше десятой части потребностей страны в противовес прежним 40%, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Жильберто Пикетто-Фратин в интервью Corriere della Sera.

По его словам, этому способствовало увеличение импорта газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией.

«Но реальную гарантию обеспечивают регазификационные терминалы, которые позволят нам покупать газ по лучшей в мире цене, ожидая освоения все большего количества энергии, производимой из возобновляемых источников, и понимания, когда можно будет реализовать атомную энергию четвертого поколения», — добавил министр.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу удалось снизить зависимость от российского газа. По ее словам, в этом вопросе ЕС помогли США и Норвегия, которые поставляли Евросоюзу трубный и сжиженный газ, в то время как Россия за восемь месяцев сократила экспорт топлива на 80%.

В 2022-м ЕС ввел сразу несколько эмбарго в отношении энергоносителей из России. С августа начал действовать запрет на поставки угля, с декабря — на морские поставки нефти (теперь она идет в Европу только по трубопроводу «Дружба»). В феврале 2023-го также вступило в силу эмбарго на морские поставки нефтепродуктов.

Москва в свою очередь запретила продавать газ недружественным странам в иностранной валюте. Поставки российского газа в ЕС также сократились, одной из причин стало выведение из строя газопровода «Северный поток», где в сентябре прошлого года произошел взрыв. Доля российского газа на европейском рынке сократилась с 45% в 2021 году примерно до 7,5% в 2022-м.

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В Италии сочли преодоленной зависимость от российского газа
В Италии сочли преодоленной зависимость от российского газа

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