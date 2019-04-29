Путин попрощался с журналистами по-украински

Прокомментировав слова избранного президента Украины о предоставлении Россией украинцам гражданства в упрощенном порядке, Путин попрощался с журналистами, которые с ним общались, на украинском. «До побачення», — сказал он

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами по поводу заявлений избранного главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Москвой украинцам гражданства по упрощенной схеме. Завершилась встреча тем, что российский лидер попрощался с корреспондентами на украинском языке.

«До побачення (До свидания. — РБК)», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о заявлениях Зеленского, Путин отметил, что «все очень просто». «Если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство [в упрощенном порядке] украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату — у всех будет единое гражданство», — заявил президент России.

Выдачу российского гражданства жителям самопровозглашенных республик на востоке Украины (Донецкой и Луганской) своим указом Путин упростил 24 апреля. Подобная мера, отмечалось в документе, была принята в «гуманитарных целях» защиты прав и свобод человека и гражданина. Спустя несколько дней, 27 апреля, президент России допустил, что возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке может распространиться на всех украинцев.

Зеленский, реагируя на это, заявил, что не советовал бы «российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Украина, пообещал избранный президент, «будет предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, и в первую очередь россиянам».