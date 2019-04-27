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Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах
Избранный президент Украины заявил, что готов обсуждать «новые условия сосуществования Украины и России». В то же время он предупредил, что «языком угроз и давления» с Украиной говорить не следует
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины. Ответное заявление Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с Россией, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует». Он назвал это «не лучшим путем к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

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Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам», — сказал он, добавив, что надеется на демонстрацию Россией готовности к деэскалации на ближайшей встрече в нормандском формате. Избранный президент Украины подчеркнул, что конкретным подтверждением такой готовности должен стать взаимный обмен граждан в формате «всех на всех» без каких-либо исключений.

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», — добавил он.

Говоря об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям Донбасса, Зеленский посоветовал «зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Он назвал украинцев свободными людьми в свободной стране — независимой, суверенной и неделимой, а гражданство Украины — свободой, достоинством и честью. «Это то, что мы защитили, и будем защищать», — подчеркнул он.

Накануне Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай рассказал, какие вопросы он хотел бы обсудить с Зеленским, если у них «когда-то будет встреча». Основным из них, по словам российского президента, стал был вопрос: «как закончить конфликт на юго-востоке Украины». Со своей стороны Путин добавил, что, по его мнению, есть только один способ решения ситуации — исполнение минских соглашений. Еще одним вопросом, который Путин задал бы в возможной беседе с Зеленским, стал бы вопрос экономического характера: «Мы, в конце концов, подпишем [газовые] транзитные договоры или нет?».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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