Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах

Избранный президент Украины заявил, что готов обсуждать «новые условия сосуществования Украины и России». В то же время он предупредил, что «языком угроз и давления» с Украиной говорить не следует

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины. Ответное заявление Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что готов к переговорам с Россией, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует». Он назвал это «не лучшим путем к прекращению огня и разблокированию минского процесса».

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам», — сказал он, добавив, что надеется на демонстрацию Россией готовности к деэскалации на ближайшей встрече в нормандском формате. Избранный президент Украины подчеркнул, что конкретным подтверждением такой готовности должен стать взаимный обмен граждан в формате «всех на всех» без каких-либо исключений.

«С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма», — добавил он.