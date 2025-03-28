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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударах ВСУ по энергообъектам России

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Военная операция на Украине

Украинские военные нанесли удар с помощью HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» и направили 19 беспилотников к нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что на «Судже» произошло сильное возгорание и объект фактически уничтожен. Дроны, которые летели к Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, перехватили российские военные.

Минобороны также напомнило об артиллерийском обстреле по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», из-за которого произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что украинские военные продолжили нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры на территории России, несмотря на заявление Киева после переговоров в Саудовской Аравии. Слова украинского президента Владимира Зеленского Минобороны назвало «уловкой», которая поможет не допустить обрушения фронта ВСУ.

Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУ
Политика

По информации Кремля, мораторий на удары по энергетике действует с 18 марта и распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы и хранилища, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 78 дронов в ночь на 28 марта. В предыдущую ночь российские военные сбили только один украинский дрон — над Брянской областью.

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