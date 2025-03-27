Зеленский заявил о первой ночи соблюдения договоренностей с Россией

В ночь на 26 марта ударов по энергетическим объектам не было, заявил украинский президент. Минобороны России обвинило Киев в нарушении моратория на удары по энергосистеме

Украина не наносила удары по энергетическим объектам России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Eurovision News, его слова приводит «Суспільне». Минобороны России несколько раз обвиняло Киев в нарушении моратория на удары по энергосистеме.

«Но мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина тоже не отвечала по энергетике», — сказал Зеленский.

26 марта Минобороны России заявило, что беспилотники атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях. Ведомство обвинило Киев. Атакам подверглись, в частности, наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа и объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго». В Кремле утверждали, что российские военные соблюдают указание президента Владимира Путина не наносить удары по украинской энергетике. Россия продолжит соблюдать мораторий, несмотря на то что Украина предпринимает попытки атаковать российскую инфраструктуру, заявляли там.

После телефонного разговора президентов России и США Кремль заявил, что Путин поддержал идею Дональда Трампа об отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду военным. Зеленский также согласился на предложение Трампа прекратить удары по энергообъектам.

Россия и США на переговорах 25 марта согласовали перечень объектов, на которые распространяется 30-дневный мораторий на удары. Это нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы с хранилищами, энергетическая инфраструктура, включая электростанции, подстанции и трансформаторы, атомные электростанции, а также дамбы гидроэлектростанций.