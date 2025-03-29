Минобороны сообщило о взятии под контроль Веселовки в Сумской области
Российские военные из группировки войск «Север» заняли населенный пункт Веселовка в Сумской области Украины, сообщает Минобороны.
Он расположен в Сумском районе, который граничит с Кореневским районом Курской области.
В военном ведомстве заявили, что за сутки украинская сторона потеряла в приграничных районах Курской области более 190 военнослужащих, а всего за время боев на этом направлении — 70,8 тыс. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах ряда населенных пунктов Курской и Сумской областей, говорится в сводке.
Ранее сегодня ведомство отчиталось, что подразделения российских войск продолжают вытеснять украинские войска из приграничных районов Курской области и продвигаются к границе с Украиной.
Боевые действия в регионе продолжатся с 6 августа 2024 года. 12 марта глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска освободили более 1,1 тыс. кв. км территории Курской области — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.
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