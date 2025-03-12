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Политика ,  
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Герасимов сообщил об освобождении 86% захваченных ВСУ курских территорий

Освобождённый хутор Агроном в Суджанском районе Курской области
Освобождённый хутор Агроном в Суджанском районе Курской области (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Освобождены 86% территории Курской области, которую занимали ВСУ, сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления курской группировки войск под председательством Владимира Путина.

Он сообщил, что ВСУ в ходе боев потеряли более 68 тыс. человек, свыше 7 тыс. единиц техники. Российские войска освободили более 1,1 тысячи кв. км территории Курской области. Группировка «Север» только за последние пять дней освободила 24 населенных пункта.

Украинская группировка в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, подчеркнул он.

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Политика
Фото:ТАСС

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу.

Он добавил, что военнослужащие ползли по газопроводу в Суджанском районе в течение шести суток.

Материал дополняется.

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