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Военная операция на Украине ,  
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Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область достиг 750 млрд руб.

Курские власти оценили ущерб от вторжения ВСУ в 750 млрд руб.
Сюжет
Военная операция на Украине
Ущерб от нападения ВСУ на Курскую область составил около 750 млрд руб., обстановка стабильно-тяжелая, заявил и. о. министра восстановления и развития приграничья. Бои в российском регионе продолжаются с 6 августа
Фото: Xinhua / ABACA / ЕРА / ТАСС
Фото: Xinhua / ABACA / ЕРА / ТАСС

Ущерб от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область составил порядка 750 млрд руб., заявил и. о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко в ходе пресс-конференции.

«Обстановка стабильно-напряженная. Ущерб Курской области — порядка 750 млрд руб.», — сказал он (цитата по ТАСС).

В ноябре экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что общие затраты на восстановление региона превысят 700 млрд руб. По словам его заместителя Сергея Стародубцева, больше всего пострадали сельскохозяйственные предприятия, у которых нанесенных ущерб по состоянию на октябрь превышал 100 млрд руб.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, там продолжаются бои до сих пор. Спустя несколько дней Смирнов сообщал, что украинские военнослужащие установили контроль над 28 населенными пунктами, эвакуации подлежали порядка 180 тыс. жителей приграничья. По его словам, 121 тыс. человек самостоятельно выехали оттуда.

С 6 августа российское Минобороны отчитывалось об освобождении 21 населенного пункта в Курской области. По данным ведомства, по состоянию на 17 января под контролем ВСУ оставалось порядка 460 кв. км территории из изначально захваченных 1268 кв. км. В конце прошлого года в Кремле анонсировали «скорую развязку» ситуации в Курской области.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Военная операция на Украине ущерб
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