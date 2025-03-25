Путин пообещал восстановить Курскую область
Жители Курской области, пострадавшие от вторжения украинских войск, не будут оставлены без внимания, а все разрушенное будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.
«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал он (цитата по ТАСС).
Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. К концу января этого года ущерб от вторжения составил около 750 млрд руб.
В середине марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск под председательством Путина сообщил, что освобождено 86% территории Курской области.
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