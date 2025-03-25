 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин пообещал восстановить Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press

Жители Курской области, пострадавшие от вторжения украинских войск, не будут оставлены без внимания, а все разрушенное будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. К концу января этого года ущерб от вторжения составил около 750 млрд руб.

В середине марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск под председательством Путина сообщил, что освобождено 86% территории Курской области.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Путин назвал острым вопрос ротации военных в зоне спецоперации

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане провели эксперимент по поиску нелегальных майнеров

Екатерина Шульман объявлена в розыск

Замглавы МИД Польши попросили уйти в отпуск из-за алкоголизма

Украина больше не будет рассчитывать курс к рублю

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Курская область Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Хинштейн назвал число эвакуированных из курского приграничья
Политика
Путин назвал террористами наемников и военных ВСУ в Курской области
Политика
Мужчина погиб в Курской области при взрыве мины «Колокольчик»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Бывший омбудсмен выступил в Басманном суде в защиту МельконьянцаПолитика, 19:32
Краудлендинг-платформа JetLend назвала цену размещения акций на СПБ БиржеИнвестиции, 19:31
Гонщик Никита Мазепин оценил в миллионы долларов свои потери от санкцийСпорт, 19:25
Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силуПолитика, 19:12
Умеров подтвердил договоренности о безопасности судоходства в Черном мореПолитика, 19:08
Лавров рассказал о планах США устроить челночную дипломатию в Эр-РиядеПолитика, 19:05
Глава «Зенита» раскритиковал решение ЭСК РФС по голу «Спартака»Спорт, 19:00
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Бывшего главу Серпухова задержали за взяткиПолитика, 18:58
В Нацбанке Казахстана объяснили требование отказа от экспорта в РоссиюЭкономика, 18:55
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:54
В НЦ «Россия» начался отбор эссе для открытого диалога «Будущее мира»Отрасли, 18:53
Приведет ли скандал вокруг секретного чата к отставкам в команде ТрампаПолитика, 18:52
Единороссы раскрыли, кто напишет «образ будущего»Политика, 18:48
Что нужно знать о правовой системе Индии, чтобы вести бизнесОтрасли, 18:44