Путин пообещал восстановить Курскую область

Фото: Юрий Конопатов / NEWS.ru / Global Look Press

Жители Курской области, пострадавшие от вторжения украинских войск, не будут оставлены без внимания, а все разрушенное будет восстановлено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства.

«Уверен, что мы все восстановим, на это будут выделены все необходимые средства. Те люди, которые там живут, мы их, безусловно, не оставим без внимания», — сказал он (цитата по ТАСС).

Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года. К концу января этого года ущерб от вторжения составил около 750 млрд руб.

В середине марта начальник Генерального штаба Валерий Герасимов во время совещания на одном из пунктов управления Курской группировки войск под председательством Путина сообщил, что освобождено 86% территории Курской области.