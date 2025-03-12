Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы России

Президент отметил, что рассчитывает на скорое освобождение Курской области. Путину доложили об освобождении российскими военными 86% захваченных ВСУ курских территорий

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Президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России. Кадры совещания опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — сказал он.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией, и что «территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника».

В ходе совещания Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области окружена и изолирована. По его словам, большая часть захваченной украинской армией территории региона освобождена.

Ранее Путин неоднократно отмечал необходимость создать линию безопасности на границе с Украиной. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что такая зона должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.

В марте 2024 года президент вновь отметил, что Россия может быть вынуждена создать санитарную зону на территориях, находящихся под контролем украинских властей, «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным».

Позднее, комментируя наступление российской армии в Харьковской области, Путин также заявил, что на территории региона необходимо создать санитарную зону. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов России, которые подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.