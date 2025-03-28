В Россию вернулись 25 вывезенных на Украину жителей Курской области
В Россию вернулись 25 жителей Курской области, вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сумскую область, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Много пожилых, старше 85 лет, а одной женщине — 92 года», — написала она в телеграм-канале.
По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, на границе курян встречали машины скорой помощи и автобусы, для них предусмотрены осмотры врачей и психологов, а также обеспечение питанием и телефонами. «Среди возвращенных курян есть один несовершеннолетний ребенок — мальчик 11-ти лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы», — написал он в телеграм-канале.
Врио губернатора Курской области также пообещал тем, кто еще не вернулся из Украины, оказать необходимую помощь, в том числе с обеспечением одеждой и средствами гигиены, восстановлением документов и получением выплат.
Москалькова поблагодарила за посредническую миссию Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, Белоруссию и Хинштейна. По ее словам, Москва настаивает на возвращении 72 курян, вывезенных на территорию Украины.
«Украинский омбудсмен [Дмитрий Лубинец] сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех», — отметила она.
Накануне Москалькова сообщала, что Россия собрала и направила Украине все документы вывезенных граждан, а с их родственниками поддерживается связь.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. В основном им удалось установить контроль над населенными пунктами в Суджанском районе, в том числе городом Суджа. По словам Хинштейна, с ноября на Украину вывезли 104 жителя. До этого российские власти дважды возвращали курян: в ноябре 46 человек, в марте — 33, среди них были 16 детей. Маршрут пролегал транзитом через Белоруссию. Согласно данным российского Минобороны, от ВСУ освободили 56 населенных пунктов.
Читайте РБК в Telegram.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов