Минэнерго Украины сообщило о последствиях массированной атаки
Массированный удар нанесен по объектам генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях, сообщил украинский министр энергетики Герман Гадущенко в Facebook (владелец соцсети Meta признан в России экстремистской организацией и запрещен).
«Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», — написал министр.
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования трех теплоэлектростанций ДТЭК и ранении энергетика. В Днепропетровской области введены аварийные отключения света, в Харьковской — почасовые отключения, отчиталось «Укрэнерго».
Ночью на Украине сообщили о звуках взрывов в Днепре, Хмельницком, Кременчуге и Ивано-Франковской области.
Несколько дней назад, 24 марта, Минобороны России отчиталось о групповом ночном ударе по объектам энергетики и местам сборки и испытаний безэкипажных катеров на Украине. По данным ведомства, «все цели были достигнуты».
После ракетных атак ночью и утром 24 марта было потеряно 50% генерирующих мощностей, на их восстановление потребуется больше месяца, оценивают в ДТЭК. В компании сообщили, что удары нанесены по большому количеству тепловых электростанций, гидрогенерирующему объекту, а также так называемым сетевым узлам НЭК «Укрэнерго» — трансформаторам и другим объектам.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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