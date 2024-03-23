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Пожар на Куйбышевском НПЗ начался после атаки дронов

Губернатор Азаров: дроны атаковали Куйбышевский НПЗ, начался пожар

В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, его цитирует самарское издание «Сова инфо».

В результате на Куйбышевском НПЗ загорелась колонна первичной переработки нефти; по словам Азарова, жертв и пострадавших нет. На месте ЧП создали оперативный штаб.

Попытку атаки на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить, ущерба технологическому оборудованию нет, сообщил Азаров.

Ранее о пожаре на Куйбышевском НПЗ написали информагентства со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу, причина не уточнялась.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, работает с 1945 года. С мая 2007-го завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Он специализируется на выпуске моторного топлива.

Проектная мощность Новокуйбышевского НПЗ — 8,3 млн т нефти в год.

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