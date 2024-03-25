Появились снимки посаженного у НПЗ в Самарской области дрона с бомбой

Фотографии дрона, посаженного во время атаки на Новокуйбышевский НПЗ, опубликовал депутат от Самарской области Хинштейн. Он потребовал кардинально пересмотреть обеспечение мер безопасности в регионе

Фото: Hinshtein / Telegram Фото: Hinshtein / Telegram Фото: Hinshtein / Telegram

Депутат Александр Хинштейн опубликовал фотографии обломков беспилотника, который был посажен в Самарской области неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ во время атаки 23 марта.

Снимки сделаны в ночное время. На них видна электронная плата с проводами и похожий на ведро элемент конструкции.

«Тем не менее участившиеся случаи атак беспилотников на объекты инфраструктуры Самарской области требуют от руководства региона кардинального пересмотра обеспечения мер безопасности», — написал он.

Одной из основных проблем, по его мнению, является дефицит построек гражданской обороны — убежищ и укрытий, большинство из которых так и не были переданы в областную и муниципальную собственность.

Новокуйбышевский НПЗ принадлежит «Роснефти». Он введен в эксплуатацию в 1951 году. Проектная мощность предприятия — 8,3 млн т нефти в год. Это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России.

Об обнаружении посаженного БПЛА самолетного типа сообщили в правительстве региона утром 25 марта. «Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — уточнили там.

Атаку на Новокуйбышевский НПЗ отбили 23 марта без ущерба техническому оборудованию, но беспилотники ударили по другому самарскому нефтезаводу — Куйбышевскому, там произошел пожар. Загорелась колонна первичной переработки нефти, жертв и пострадавших не было.

За неделю до этого происшествия Новокуйбышевский НПЗ также подвергся попытке атаки БПЛА, ее тоже отбили. Но в тот день атака беспилотника привела к пожару на Сызранском НПЗ, также расположенном в Самарской области.