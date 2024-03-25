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Военная операция на Украине ,  
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Появились снимки посаженного у НПЗ в Самарской области дрона с бомбой

Депутат Хинштейн опубликовал снимки посаженного у НПЗ дрона со взрывчаткой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фотографии дрона, посаженного во время атаки на Новокуйбышевский НПЗ, опубликовал депутат от Самарской области Хинштейн. Он потребовал кардинально пересмотреть обеспечение мер безопасности в регионе

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Депутат Александр Хинштейн опубликовал фотографии обломков беспилотника, который был посажен в Самарской области неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ во время атаки 23 марта.

Снимки сделаны в ночное время. На них видна электронная плата с проводами и похожий на ведро элемент конструкции.

«Тем не менее участившиеся случаи атак беспилотников на объекты инфраструктуры Самарской области требуют от руководства региона кардинального пересмотра обеспечения мер безопасности», — написал он.

Одной из основных проблем, по его мнению, является дефицит построек гражданской обороны — убежищ и укрытий, большинство из которых так и не были переданы в областную и муниципальную собственность.

Новокуйбышевский НПЗ принадлежит «Роснефти». Он введен в эксплуатацию в 1951 году. Проектная мощность предприятия — 8,3 млн т нефти в год. Это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России.

Об обнаружении посаженного БПЛА самолетного типа сообщили в правительстве региона утром 25 марта. «Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — уточнили там.

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Атаку на Новокуйбышевский НПЗ отбили 23 марта без ущерба техническому оборудованию, но беспилотники ударили по другому самарскому нефтезаводу — Куйбышевскому, там произошел пожар. Загорелась колонна первичной переработки нефти, жертв и пострадавших не было.

За неделю до этого происшествия Новокуйбышевский НПЗ также подвергся попытке атаки БПЛА, ее тоже отбили. Но в тот день атака беспилотника привела к пожару на Сызранском НПЗ, также расположенном в Самарской области.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Хинштейн Самарская область НПЗ дроны беспилотники
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