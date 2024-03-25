Близ нефтезавода в Самарской области посадили беспилотник с бомбой

Во время осмотра территории спустя два дня после атаки на НПЗ в Самарской области был принудительно посажен дрон, который нес взрывное устройство, его обезвредили. Этот НПЗ за последние десять дней пытались атаковать еще дважды

Вид на Новокуйбышевский НПЗ (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области перехватили и принудительно посадили беспилотник самолетного типа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.

Аппарат обнаружили во время осмотра леса после атаки, которая состоялась 23 марта.

«Боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена, после чего он был доставлен на полигон, где его уничтожили», — добавили в правительстве.

Новокуйбышевский НПЗ принадлежит «Роснефти». Он введен в эксплуатацию в 1951 году. Проектная мощность предприятия — 8,3 млн т нефти. Это один из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта — наиболее востребованного в России.

Беспилотники пытались атаковать Новокуйбышевский НПЗ двумя днями ранее, 23 марта, атаку отбили без ущерба техническому оборудованию. Однако дроны ударили по другому самарскому нефтезаводу — Куйбышевскому, там произошел пожар. Загорелась колонна первичной переработки нефти, жертв и пострадавших не было.

За неделю до этого, 16 марта, Новокуйбышевский НПЗ также попытались атаковать БПЛА, ее отбили. Однако в тот день атака беспилотника привела к пожару на Сызранском НПЗ, тоже расположенном в Самарской области.

В последние недели усилились атаки дронов на топливные объекты в регионах России. В частности, в середине марта была приостановлена работа на Новошахтинском завода нефтепродуктов — крупнейшем НПЗ на юге страны.