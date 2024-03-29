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Военная операция на Украине ,  
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Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков

Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области
Сюжет
Военная операция на Украине
Из соображений безопасности гражданам Казахстана рекомендуется покинуть Харьковскую и Одесскую области, сообщило казахстанское посольство. Зеленский ранее говорил, что Россия может начать крупное наступление в ближайшие месяцы
Фото: Ukrinform / ZUMA / ТАСС
Фото: Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Власти Казахстана призвали сограждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. Соответствующий призыв размещен на официальном сайте посольства Казахстана в Киеве, а также продублирован в Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность в России признана экстремистской и запрещена) генконсульства в Одессе.

«Вниманию граждан Казахстана, находящихся в Одесской и Харьковской областях! В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что в случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Также дипведомство призвало сограждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

Казахстан призвал своих граждан покинуть Украину еще в 2022 году, спустя несколько месяцев после начала российской спецоперации. До этого посольство оказывало гражданам, желающим выехать из страны, всевозможное содействие.

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С начала года российские приграничные регионы неоднократно подвергались обстрелам, также власти не единожды сообщали о попытках проникновения диверсантов в Белгородскую и Брянскую области. На этом фоне президент Владимир Путин вновь поднял тему создания на Украине «санитарной зоны», которая должна будет защитить российские города от обстрелов. «Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — говорил глава государства в марте.

Обезопасить жилые дома на российской территории можно, создав «некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», пояснял слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что для создания «санитарной зоны» около Белгородской области мобилизация не понадобится.

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Президент Украины Владимир Зеленский после провального наступления ВСУ приказал начать строительство эшелонированной линии обороны «от Донбасса до Западной Украины». Однако накануне он заявил, что украинские войска не готовы к новому крупному наступлению российской армии, ожидаемого, по его словам, в ближайшие месяцы. Российские власти о планах масштабного наступления не сообщали. Конечной целью спецоперации является «освобождение Донбасса», говорил Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Харьковская область Одесская область эвакуация Казахстан Военная операция на Украине
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