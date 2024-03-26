Шойгу назвал «глупостью» данные о мобилизации для санитарной зоны

Данные о том, что для создания санитарной зоны около Белгородской области нужна дополнительная мобилизация, это «полная глупость», заявил Шойгу. Такую зону могут создать для предотвращения обстрелов жилых домов, говорил Путин

Сергей Шойгу (Фото: Global Look Press)

Дополнительной мобилизации для создания санитарной зоны около Белгородской области не понадобится. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Это глупость, полная абсолютно», — сказал он, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны (цитата по «РИА Новости»).

О возможности создания санитарной зоны на Украине президент России Владимир Путин заявил летом 2023 года. По его словам, это будет необходимо, если обстрелы российских территорий продолжатся. Рассуждая о возможности создания такой зоны, Путин говорил, что для прекращения обстрелов можно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, «но это не значит, что прилетов не будет на нашу территорию», сказал президент. Президент добавлял, что это не предполагает, что Россия начнет эту работу сразу же, указав, что надо будет смотреть, «как будет ситуация развиваться».

В марте Путин напомнил об этой идее, сказав, что нужно будет сделать ее «непреодолимой». Это необходимо для создания зоны безопасности, которую будет «достаточно сложно» преодолеть, «применяя те средства поражения, которые противник использует», говорил президент.

Обезопасить жилые дома на российской территории можно, создав «некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», пояснял позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.