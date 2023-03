В США оценили долю прямой помощи Украине в 20% от выделенного объема

Из общей суммы, выделенной США на поддержку Киеву, 60% идет на финансирование американских военных, персонала и модернизацию арсенала США, заявили в конгрессе

Фото: John Moore / Getty Images

Прямая бюджетная помощь правительству Украины составляет только 20% от всего финансирования в размере $113 млрд, выделенного США для поддержки Киева, заявил председатель комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам Майкл Маккол.

Около 60% из общей суммы в $113 млрд, выделенной на поддержку Украины, идут на финансирование американских военных, персонала и модернизацию арсенала США, заявил он.

«На самом деле только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в виде прямой бюджетной помощи», — приводятся слова Маккола на сайте комитета.

Он заявил, что необходимо предотвращать растрату, мошенничество и злоупотребления и расследовать любые инциденты, связанные с финансированием.

Конгрессмен отметил, что не пытается подорвать или подвергнуть сомнению важность поддержки Украины. «Наоборот, надзор должен стимулировать администрацию [президента США Джо Байдена] и Украину использовать средства Конгресса с максимальной эффективностью и результативностью», — пояснил он.

В феврале комитет Палаты представителей по надзору призвал федеральные власти, участвующие в распределении $113 млрд помощи Украине, предоставить в Конгресс документы и информацию об использовании средств, чтобы гарантировать, что они защищены от злоупотреблений. В конце января в Минфине США говорили, что не видят признаков использования на Украине выделенных Вашингтоном средств не по назначению.

В начале марта The New York Times написала, что сторонники увеличения помощи Украине в Конгрессе опасаются, что из-за усталости налогоплательщиков от отправки «десятков миллиардов долларов за границу», разочарования в политике президента Джо Байдена и скорого начала президентской гонки двухпартийная коалиция по поддержке Киева может распасться. Опрос Associated Press — NORC показал, что общественная поддержка помощи Украине упала с 60% в мае прошлого года до 48% к настоящему времени. В то же время, cогласно данным опроса Fox, поддержка действий Байдена по ситуации на Украине после его визита в Киев в феврале выросла с 40 до 48%.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что результаты ближайших выборов в США могут негативно сказаться на действиях украинской армии, поскольку, если Вашингтон перестанет помогать Киеву, «мы не победим». В Кремле неоднократно заявляли, военная помощь со стороны Запада Украине свидетельствует о его вовлеченности в конфликт.