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NYT сообщила об «усталости» американцев от поддержки Украины

NYT: коалиция в США по поддержке Украины рискует распасться из-за «усталости» американцев
Согласно недавним опросам, доля американцев, подерживающих помощь Украине — упала, а доля тех, кто считает, что США выделают Киеву слишком много средств — выросла, пишет NYT. Также газета напоминает о разногласиях в Конгрессе
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Сторонники увеличения военной и финансовой помощи Украине в американском Конгрессе опасаются, что из-за усталости налогоплательщиков от отправки «десятков миллиардов долларов за границу», разочарования в политике президента Джо Байдена и скорого начала президентской гонки в США двухпартийная коалиция по поддержке Киева может распасться, пишет The New York Times (NYT).

Газета приводит данные опроса Associated Press-NORC, согласно которому общественная поддержка помощи Украине упала с 60% в мае прошлого года до 48% к настоящему времени, а также данных Pew Research Center, согласно которым доля американцев, считающих, что США слишком много дали Украине, выросла с 7% год назад до 26% в прошлом месяце.

«Так происходит с каждой иностранной интервенцией. В первые несколько месяцев это всегда популярно. Людям не нравится то, что сделала Россия, это ужасно. Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью», — сообщил NYT стратег республиканской партии и бывший советник президента США Энди Сурабян.

В то же время, согласно опросу Fox, после визита Байдена в Киев одобрение его действий в отношении Украины выросло до 48% против 40% в августе. Как уточняет NYT, выступление Байдена в Киеве и Варшаве были предназначены как для американской, так и для международной аудитории, однако президент «отмахнулся от беспокойства» по поводу ослабления общественной поддержки усилий США по Украине, предположив, что в авангарде недовольных выступают сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

«Несмотря на всю браваду президента во время его пребывания за границей, политика Украины дома в Соединенных Штатах заметно меняется, что вызывает тревогу у Белого дома», — говорится в статье.

Помимо этого, как пишет издание, раскол в поддержке Украины уже наблюдается в американском Конгрессе, в частности — со стороны видных членов республиканской партии. NYT напоминает, что спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти еще осенью выступил против усиления поддержки Украины, а большая часть «правых» республиканцев активно его поддерживает.

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«На Капитолийском холме есть небольшое количество членов, в частности, республиканцев в Палате представителей, которые публично выразили свою обеспокоенность по поводу поддержки Украины. Но если вы поговорите с руководством Белого дома, вы этого не услышите», — отмечал пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

К настоящему времени Конгресс США уже одобрил выделение Украине военной, экономической, гуманитарной и другой помощи на сумму свыше $113 млрд, напоминает NYT.

Еще одним препятствием для единения республиканцев и демократов в вопросе помощи Украине может стать президентская гонка, указывает газета. Как пояснил Сурабян, реванш между Байденом и Трампом обострит национальные дебаты по поддержке Украины и, возможно, «станет центральным вопросом между ними».

«Если со временем поддержка США ослабнет, вполне возможно, что мы окажемся в наихудшем мире, в котором Россия вырвет победу из пасти поражения», — отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы жесткие санкции и заморозили половину ее международных резервов. США отмечали, что санкции необходимы для «принуждения Москвы к миру» и указывали на слабость российской экономики. В Кремле в ответ заявляли, что санкции «вредят тем, кто их вводит», экономика России выдержала все испытания, а цели спецоперации остаются неизменными и будут выполнены.

Об опасности появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий ранее предупреждали, в том числе, бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Польши Матеуш Моравецкий и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В то же время Бавйден, выступая в Варшаве 21 февраля, исключил «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине. «Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — отмечал президент США.

NYT сообщила об «усталости» американцев от поддержки Украины NYT сообщила об «усталости» американцев от поддержки Украины NYT сообщила об «усталости» американцев от поддержки Украины

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США коалиция усталость Военная операция на Украине
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