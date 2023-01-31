Минфин США: нет признаков того, что Украина использует финансовую помощь не по назначению

В США не увидели признаков использования Киевом средств не по назначению

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В США не видят признаков того, что выделенные средства на помощь Украине используются не по назначению. Об этом сообщила официальный представитель Министерства финансов США Меган Аппер агентству Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что финансовые средства США используются не по назначению на Украине», — сказала она. Аппер добавила, что в Соединенных Штатах приветствуют предпринимаемые украинской стороной шаги по сотрудничеству, «чтобы помощь США достигала тех, кому она предназначена».

Reuters уточняет, что по состоянию на декабрь Всемирный банк выделил Украине более $13 млрд в рамках государственных расходов на обеспечение устойчивости административного потенциала (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance, программа PEACE), большая часть которых поступила из США. Деньги программы выплачиваются украинским властям спустя месяц после того, как сотрудники банка подтверждают, что выплатили зарплату учителям и госслужащим, а также пенсии.

25 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что администрация США уверена в целевом использовании Киевом американской финансовой помощи. «Мы не видели никаких признаков того, чтобы наша бюджетная помощь стала жертвой какого-либо рода коррупции на Украине», — сказал он.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский снял с постов 11 высокопоставленных чиновников, некоторых из которых заподозрили в коррупции.