США поддержали создание международного трибунала по Украине

Специальный суд по расследованию действий России на Украине в ноябре предложила создать глава ЕК. США инициативу поддержали, отметив, что трибунал должен быть создан на основе украинского законодательства

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Соединенные Штаты выступают за создание объединенного международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, основанного на украинской судебной системе с международными элементами», — сказал он.

По словам Пателя, США считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, и «в идеале», располагаться в одной из стран Европы.

С предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине в ноябре прошлого года выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она тогда указала, что этот орган должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. Украина инициативу поддержала, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в середине декабря говорил, что в ЕС по этому поводу дискуссия продолжается.

В Кремле предложение о создании спецтрибунала осудили, отметив, что подобный процесс не легитимен. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В МИДе назвали идею Еврокомиссии «юридическим нонсенсом» и заявили, что ЕС, участвующий в поставках оружия Украине, пытается «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений».