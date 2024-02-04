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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал детали плана по использованию активов России как залога

Bloomberg узнал детали плана ЕС и G7 по использованию активов России как залога
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Военная операция на Украине
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Война санкций
О плане выпуска облигаций для Украины под залог российских активов ранее сообщила FT. По данным Bloomberg, план предусматривает создание специальной структуры и выпуск облигаций с нулевым купоном. Россия осуждает западные санкции
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) и Евросоюза начали обсуждать план использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины на техническом уровне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Об идее западных стран начать выпуск долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы в качестве залога, впервые сообщила Financial Times 3 февраля. Как отмечали источники газеты, Москве предложат добровольно оплатить эти долги либо конфискуют средства.

По словам одного из источников Bloomberg, для реализации плана будет создана специальная структура, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом.

Собеседник агентства также отметил, что будет установлена «иерархия залогового обеспечения», в котором будут использоваться активы России, замороженные в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активы российских банков.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за 2023 год прошлого года заработала около €4,4 млрд, писал Bloomberg

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Фото:Garry Moor / moodboard / Global Look Press

На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины. По данным Киева, прямой ущерб от военных действий составил $750 млрд, а с учетом косвенного — $1 трлн. В начале февраля страны ЕС утвердили использование механизма, который предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов на помощь Украине. Доходы планируется использовать для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на €50 млрд, принятой на период с 2024 по 2027 год.

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МИД России предупреждал, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Президент Владимир Путин сравнивал эти действия западных стран с воровством. Саму блокировку активов за рубежом в Москве считают незаконной.


 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
залог активы России облигации Украина Военная операция на Украине санкции
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