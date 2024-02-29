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Война санкций ,  
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Министр финансов Франции не увидел оснований конфисковывать активы России

Министр финансов Франции Ле Мэр не увидел оснований конфисковывать активы России
Сюжет
Война санкций
Брюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр (Фото: Gregor Fischer / Getty Images)

ЕС не обладает правовой базой для конфискации замороженных в странах объединения российских активов, заявил на полях встречи финансового блока G20 в бразильском Сан-Паулу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает New York Times.

«У нас нет законных оснований для ареста российских активов, и мы никогда не должны действовать в обход международного права и принципа верховенства закона», — сказал Ле Мэр.

Он также отметил, что «для принятия столь важного решения, как использование государственной собственности, нужна очень сильная правовая база». По его мнению, Западу не следует создавать раскол между странами G20 в то время, когда нужно больше единства для поддержки Украины.

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По оценке Минфина США, основная часть замороженных за рубежом российских активов находится на территории ЕС. Генеральный прокурор страны Меррик Гарланд сообщил 22 февраля, что с начала военной операции России в США были заблокированы активы Москвы общей стоимостью $700 млн.

Кремле заявил, что Москва будет считать изъятие российских активов в пользу Украины «фактически прямым воровством». По мнению российских властей, блокировка собственности страны нарушает основы международного права.

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