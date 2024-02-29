В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»

На главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова составят протокол по административной статье о дискредитации армии. Издание пишет, что Соколова в отдел полиции доставили сотрудники центра «Э» и что дело связано с одной из публикаций газеты.

Административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 рассмотрит Перовский суд. Она предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. руб. для физических лиц и от 100 до 200 тыс. руб. для должностных.

Соколов был спецкором «Новой газеты» с 1998 года. Главным редактором он стал в ноябре 2023-го.

Газету лишили лицензии осенью 2022 года.

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