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Военная операция на Украине ,  
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Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины решил собрать латиноамериканский саммит в поддержку Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Аргентины планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Киева. Он также заявил о приоритете «защищающим свободу» государствам, в том числе США, Израилю и Украине
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины в 2024 году, об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

Милей отметил, что отдает приоритет «защищающим свободу» странам, в том числе США, Израилю и Украине. FT подчеркивает, что его заявления резко отличаются от других региональных лидеров, в частности президентов Бразилии и Мексики Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которые заняли более нейтральную позицию по конфликту Киева и Москвы.

Вместе с тем во время своего визита в штат Мэриленд Милей обнялся с экс-президентом США Дональдом Трампом и пожелал ему победы на предстоящих выборах осенью 2024 года. Последние месяцы в Вашингтоне не могут согласовать бюджет на 2024 финансовый год, так как республиканцы блокируют выделение помощи Киеву в размере $60 млрд. Они требуют ужесточить миграционную политику для одобрения документа.

«Это была не двусторонняя встреча [или] преднамеренная ситуация, это было похоже на встречу двух друзей, — объяснил FT Милей ситуацию в Мэриленде. — Я поддерживаю США <...>, независимо от того, демократы или республиканцы будут у власти, независимо от моих предпочтений».

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Хавьер Милей

В декабре 2023 года Аргентина безвозмездно передала Украине два выведенных из эксплуатации вертолета Ми-171Е российского производства. Их приобрели в 2011 году в гражданских целях. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва выступает против такого решения.

Позднее Аргентина официально уведомила Россию о нежелании вступать в БРИКС. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что это решение «рано считать окончательным».

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Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре 2023 года. Во время предвыборной гонки он получил прозвища аргентинский Трамп и экономист с бензопилой. Политик обещал наращивать сотрудничество с США и Израилем и сократить с Россией, Китаем и Бразилией. После победы на выборах Милей провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил использовать Аргентину в качестве площадки для саммита по урегулированию конфликта. 10 декабря Зеленский приезжал на его инаугурацию.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Аргентина Хавьер Милей
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