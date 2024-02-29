Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины в 2024 году, об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).
Милей отметил, что отдает приоритет «защищающим свободу» странам, в том числе США, Израилю и Украине. FT подчеркивает, что его заявления резко отличаются от других региональных лидеров, в частности президентов Бразилии и Мексики Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которые заняли более нейтральную позицию по конфликту Киева и Москвы.
Вместе с тем во время своего визита в штат Мэриленд Милей обнялся с экс-президентом США Дональдом Трампом и пожелал ему победы на предстоящих выборах осенью 2024 года. Последние месяцы в Вашингтоне не могут согласовать бюджет на 2024 финансовый год, так как республиканцы блокируют выделение помощи Киеву в размере $60 млрд. Они требуют ужесточить миграционную политику для одобрения документа.
«Это была не двусторонняя встреча [или] преднамеренная ситуация, это было похоже на встречу двух друзей, — объяснил FT Милей ситуацию в Мэриленде. — Я поддерживаю США <...>, независимо от того, демократы или республиканцы будут у власти, независимо от моих предпочтений».
В декабре 2023 года Аргентина безвозмездно передала Украине два выведенных из эксплуатации вертолета Ми-171Е российского производства. Их приобрели в 2011 году в гражданских целях. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва выступает против такого решения.
Позднее Аргентина официально уведомила Россию о нежелании вступать в БРИКС. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что это решение «рано считать окончательным».
Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре 2023 года. Во время предвыборной гонки он получил прозвища аргентинский Трамп и экономист с бензопилой. Политик обещал наращивать сотрудничество с США и Израилем и сократить с Россией, Китаем и Бразилией. После победы на выборах Милей провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил использовать Аргентину в качестве площадки для саммита по урегулированию конфликта. 10 декабря Зеленский приезжал на его инаугурацию.
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