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Военная операция на Украине ,  
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Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е

Аргентина передаст Украине выведенные из эксплуатации российские вертолеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Аргентина решила передать Украине два выведенных из эксплуатации российских вертолета Ми-171Е, которые она приобрела в 2011 году в гражданских целях. Это станет первым вкладом Аргентины в военную помощь Киеву, осуждаемую Москвой
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Военно-воздушные силы Аргентины объявили о безвозмездной передаче Украине двух российских вертолетов Ми-171Е (Ми-8АМТ), приобретенных в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций, сообщает Noticias Urbanas.

Эти вертолеты, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолетной группы VII авиабригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из эксплуатации. Они были частью закупки, которая включала опцион на три других судна, который не был реализован, пишет издание.

Отмечается, что США ранее призывали Аргентину пожертвовать эти вертолеты Украине, но аргентинские власти отказывались. Теперь на смену пришло новое правительство. В данный момент ведутся переговоры по передаче вертолетов и, как предлагает Вашингтон, их стоимость может быть учтена в качестве первых платежей за покупку американских истребителей F-16.

Ми-171Е оснащены дополнительными топливными баками, метеорологическим радаром, аварийными поплавками и грузовым краном для дальних операций в Антарктиде. Передача этих судов Украине будет первым вкладом Аргентины в военную помощь Киеву, добавляет газета.

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Во время встречи Владимира Зеленского и Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, 10 декабря 2023 года

На прошедших в ноябре президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей, которого называли «аргентинским Трампом» и «экономистом с бензопилой». Спустя два дня после победы на выборах он созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским и предложил ему провести в Аргентине саммит по урегулированию конфликта на Украине.

Милей вступил в должность 10 декабря. На церемонии инаугурации присутствовал Зеленский. 11 декабря в Киеве сообщили, что Аргентина в начале следующего года проведет саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины.

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Аргентинский президент во внешней политике обещал сближение с США и Израилем, снижение уровня взаимоотношений с Китаем и Бразилией, а также отказ от вступления в БРИКС.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Аргентина военная помощь вертолеты Ми-171 Украина
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