«Мини-Трамп» назвал Трампа величайшим президентом и пожелал ему победы

Президент Аргентины Милей, которого прозвали «мини-Трампом», впервые лично встретился с настоящим Трампом. Тот похвалил южно-американского политика и выразил надежду, что Милей сможет сделать Аргентину великой снова (лозунг MAGA)

Хавьер Милей (Фото: Agustin Marcarian / Pool / Reuters)

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который в ходе предвыборной гонки получил прозвище «мини-Трамп», встретился с Дональдом Трампом и пожелал ему успеха на президентских выборах в США в этом году, передает Bloomberg. Политики обнялись во время Конференции консервативных политических действий в США.

«Вы были величайшим президентом и, я надеюсь, будете им снова», — сказал Милей.

Трамп тоже похвалил Милея: назвал его «отличным джентельменом» и приписал ему лозунг, аналогичный тому, что использует в своей предвыборной гонке, Make Argentina Great Again (MAGA, в варианте Трампа вместо Аргентины — Америка). «Он один из немногих, кто действительно может сделать это хорошо, снова сделать Аргентину великой», — сказал Трамп.

The New York Times отмечает, что до этого Милей и Трамп не встречались лично.

После встречи с республиканцем либертарианец Милей прочитал лекцию по экономике. Он преподавал макроэкономику в Аргентине в университете, в его программе реформ было озвучено немало радикальных идей, за что он получил прозвище «экономиста с бензопилой».

Милей стал президентом Аргентины в декабре 2023 года. После этого он подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики страны. Во время инаугурации он предупредил, что аргентинцам придется пережить «месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса.



В числе реформ Милея — девальвация песо к доллару на 50%, сокращение государственных субсидий на энергоносители и транспорт и существенное изменение трудового законодательств и др. Политика нового президента уже столкнулась с протестами аргентинцев.

23 февраля Милей в Буэнос-Айресе провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном из администрации соперника Трампа Джо Байдена. Когда главу Госдепа попросили прокомментировать планы Милея встретиться с республиканцем, Блинкен сказал , что «очень доволен встречей с президентом Милеем» » «убежден в том, что существует сильное желание со стороны как правительства Аргентины, так и Соединенных Штатов для углубления и укрепления нашего партнерства».

Глава МИД Аргентины Диана Мондино на совместной пресс-конференции с Блинкеном ответила на вопрос о том, совместимы ли Байден и Милей при том, что последний критиковал такие идеи, как феминизм и социальная справедливость, которые американский лидер поддерживает. По ее словам, «мы живем в очень сложном мире; нам всем нужно работать ради общих целей», несмотря на возможные различия во взглядах.