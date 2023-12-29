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Военная операция на Украине ,  
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Посол в Аргентине заявил о несогласии Москвы с передачей вертолетов Киеву

Посол в Аргентине Феоктистов: Москва выступает против передачи вертолетов Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине

Москва выступает против того, чтобы Аргентина отправляла российские вертолеты на Украину. Об этом заявил в четверг посол России в стране Дмитрий Феоктистов, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России», — отметил дипломат. Помимо этого, такой шаг со стороны Аргентины противоречил бы ее обязательствам конечного пользователя вертолетов.

Посол также напомнил, что исторически Аргентина «придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину». Феоктистов добавил, что правительство Хавьера Милея получило сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии».

Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В середине декабря портал Noticias Urbanas писал, что новое руководство страны планирует передать Украине два купленных у России транспортных вертолета Ми-171Е. Эта модификация оснащена дополнительными топливными баками, радарами, а также грузовыми кранами.

На ноябрьских президентских выборах в Аргентине победу одержал Хавьер Милей. Во время предвыборной гонки он получил прозвища «аргентинский Трамп» и «экономист с бензопилой». Во внешней политике он обещал наращивать сотрудничество с США и Израилем, в то же время снизив уровень взаимодействия с Россией, Китаем и Бразилией.

Спустя два дня после победы новый аргентинский президент провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и предложил ему свою страну в качестве площадки для проведения саммита по урегулированию конфликта. 10 декабря украинский лидер присутствовал на инаугурации Милея.

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Теги
Аргентина Россия Украина вертолеты военная помощь
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