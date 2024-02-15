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Аргентина официально уведомила Россию о нежелании вступать в БРИКС

МИД: Аргентина официально уведомила Россию о нежелании вступать в БРИКС
Фото: Gianluigi Guercia / Reuters
Фото: Gianluigi Guercia / Reuters

Аргентина сообщила России, что не планирует присоединяться к БРИКС, она остается вне объединения. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Новое правительство этой страны <...> официально уведомило нас и других участников БРИКС о том, что не имеет в виду воспользоваться приглашением, которое было сформулировано лидерами в Йоханнесбурге», — сказал Рябков на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в БРИКС «не драматизируют» эту ситуацию, приглашение Аргентины не отзывалось и остается в силе.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

БРИКС основано в 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010-м к объединению присоединилась ЮАР. Летом 2023 года на саммите в Йоханнесбурге вступить в БРИКС пригласили Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации 1 января 2024 года.

В конце декабря 2023 года президент Хавьер Милей, возглавивший страну в том же месяце, уведомил лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, об отказе от участия. В письме Милея говорилось, что на данный момент страна считает участие в объединении нецелесообразным.

Глава аргентинского МИДа Диана Мондино назвала решение отчасти идеологическим. По ее словам, Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями» — США, Израилем, ЕС и Канадой. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Буэнос-Айреса.

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