СМИ узнали о плане Зеленского сделать премьером экс-партнера Коломойского

Речь идет о Сергее Тигипко, который с 2010 по 2012 год уже занимал пост вице-премьера правительства Украины

Сергей Тигипко (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства (2010-2012) Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Об этом пишет англоязычная Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве. По информации собеседников издания, Тигипко может сменить действующего премьера Алексея Гончарука.

Источники издания рассказали, что не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко еще продолжаются. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в свою очередь не ответила на запрос Kyiv Post. Представитель финансовой Группы «ТАС», основанной Тигипко в 1998 году, также отказался от комментариев. РБК направило запрос в пресс-службу администрации (офиса) Зеленского.

Тигипко работал во властных структурах Украины с 1997 года, занимал посты вице-премьера правительства, министра экономики, главы национального банка. С 2010 по 2012 год, во время президентства Виктора Януковича, он возглавлял министерство социальной политики. До похода во власть Тигипко был председателем правления Приватбанка. Kyiv Post в связи с этим задается вопросом: укрепит ли это назначение положение бывших партнеров Тигипко по Приватбанку Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Последнего СМИ связывали с финансированием предвыборной президентской кампании действующего президента Владимира Зеленского, отмечает издание.

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