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Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание 4 марта. Об этом сообщается на сайте парламента.

В сообщении уточняется, что заседание пройдет по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Тему заседания в Раде не уточнили.

В повестку заседания Зеленский попросил включить «вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о кабинете министров Украины», говорится опубликованном на сайте украинского лидера сообщении о созыве внеочередного заседания. Кроме того, президент «просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов», следует из сообщения.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в парламенте, на внеочередном заседании будут обсуждаться «кадровые изменения». В частности, уточняет издание, речь может идти о назначении нового премьер-министра. 

Теги: Украина, заседание, Верховная Рада
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